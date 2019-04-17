مصرع 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين في حادث مروع بدائري المرج

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لقي 5 أشخاص مصرعهم وإصيب 17 آخرين، في حادث تصادم مروّع، بين سيارة نقل وأتوبيس ركاب، أعلى الطريق الدائري اتجاه مدينة السلام وتحديدًا عند مبنى مؤسسة الزكاة، اليوم الأربعاء 17 أبريل.

وكانت غرفة عمليات المرور بمديرية أمن القاهرة، قد تلقَّت بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى دائري مؤسسة الزكاة.

وكانت النيابة صرَّحت بدفن جثث 5 أشخاص، وكلّفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة، كما انتقل فريق من النيابة إلى المستشفى؛ لسماع أقوال المصابين.

جدير بالذكر أن تقريراً لجهاز الإحصاء، أفاد بأنه نتج عن حوادث السيارات خلال 2018 نحو 1560 متوفًّى، و5936 مصاباً، و7037 مركبة تالفة.



وذكرت بيانات حديثة لوزارة النقل أن 40% من الكباري والطرق القديمة غير صالحة، وباتت تُشكّل خطراً على المواطنين.

وأظهرت دراسات فنية عالمية لهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” أن مصر تضم 120 نقطة سوداء لحوادث الطرق على شبكة الطرق السريعة، أبرزها: طريق (بني سويف – المنيا)، وطريق (العباسة – شرقية).

وأظهرت التقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية أن ضحايا الحوادث في مصر يُقدَّر بأكثر من 25 ألف ضحية سنويّا.