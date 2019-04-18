عشرات الإصابات في حادث قطار بكفر الشيخ

اصيب نحو 30 شخصا اليوم الخميس 18 أبريل ، نتيجة خروج قطار متجه من كفر الشيخ إلى بيلا، عن مساره عند قرية أبو تمادة.

وتم نقل المصابينإلى مستشفى كفر الشيخ العام ، وتم رفع حالة الطوارئ.

وأعلنت هيئة السكة الحديد انحراف العربة الثانية من قطار 495 ركاب وذلك بخط قلين كفر الشيخ شربين.​



وتشهد سكك الحديد بمصر حوادث قطارات عديدة، خلّفت عدداً كبيراً من الضحايا، وكان أكثرها سوءاً قد وقع في 2002؛ حيث أودى بحياة أكثر من 350 شخصاً ، بالإضافة حريق قطار محطة مصر نتيجة انفجار قطار داخل رمسيس أودي بحياة نحو 30 شخص وإصابة نحو 50 آخرين ، وذلك نتيجة إهمال المنظومة من قبل القائميين عليها ، وعدم تخصيص ميزانية لتطوير السكة الحديد التي تودي بحياة المئات سنويا.