عشرات الإصابات في حادث قطار بكفر الشيخ

اصيب نحو 30 شخصا اليوم الخميس 18 أبريل ، نتيجة خروج قطار متجه من كفر الشيخ إلى بيلا، عن مساره عند قرية أبو تمادة.
وتم نقل المصابينإلى مستشفى كفر الشيخ العام ، وتم رفع حالة الطوارئ.
وأعلنت هيئة السكة الحديد انحراف العربة الثانية من قطار 495 ركاب وذلك بخط قلين كفر الشيخ شربين.
وتشهد سكك الحديد بمصر حوادث قطارات عديدة، خلّفت عدداً كبيراً من الضحايا، وكان أكثرها سوءاً قد وقع في 2002؛ حيث أودى بحياة أكثر من 350 شخصاً ، بالإضافة حريق قطار محطة مصر نتيجة انفجار قطار داخل رمسيس أودي بحياة نحو 30 شخص وإصابة نحو 50 آخرين ، وذلك نتيجة إهمال المنظومة من قبل القائميين عليها ، وعدم تخصيص ميزانية لتطوير السكة الحديد التي تودي بحياة المئات سنويا.