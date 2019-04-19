إصابة 40 شخص فى انقلاب أتوبيس بعد بوابة "حلوان"

اصيب نحو 40 شخص ، اليوم الجمعة 19 أبريل ، في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الصعيد بعد بوابة حلوان في الاتجاه إلى بنى سويف، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية بانقلاب أتوبيس ووجود مصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 40 شخصا بإصابات متنوعة وتم نقل 18 من المصابين إلى مستشفى الصف والباقى إصاباتهم طفيفة، وتم علاجهم في مكان الحادث.

وأفاد تقرير لجهاز الإحصاء، بأنه نتج عن حوادث السيارات خلال 2018 نحو 1560 متوفًّى، و5936 مصابا، و7037 مركبة تالفة.

وذكرت بيانات حديثة لوزارة النقل أن 40% من الكباري والطرق القديمة غير صالحة، وباتت تشكل خطرا على المواطنين.

وأظهرت دراسات فنية عالمية لهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” أن مصر تضم 120 نقطة سوداء لحوادث الطرق على شبكة الطرق السريعة

وأظهرت التقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية أن ضحايا الحوادث في مصر يقدر بأكثر من 25 ألف ضحية سنويّا.

وتصنّف مصر من بين أسوأ عشر دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.