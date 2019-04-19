فصل "الكهرباء" عن 4 مناطق بمدينة "قنا" السبت

أعلنت هندسة "كهرباء قنا شرق"، اليوم الجمعة 19 أبريل ، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق لمدة 3 ساعات.

وقالت أن المناطق التي سيتم فصل الكهـرباء عنها هي:"الطب البيطري – الست دميانة – النجار راشد – ديوان النحال" على أن يبدأ فصل التيار من الساعة 9 صباح صباح غدا السبت حتى 12 ظهراً.

يشار إلي أن أهالي قرى الغربي بهجورة بنجع حمادي، شمالي قنا، يشكون من ضعف التيار الكهربائي وانقطاعه المتكرر طوال فترات النهار، مما تسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربية والمنزلية ، حيث يستمر القطع إلى مايزيد عن 6 أو 7 ساعات، مطالبًا بمراعاة المواطنين وعدم تكرار قطع التيار.