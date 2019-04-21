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البرهان: توافق القوى السودانية سيسرع تسليم السلطة للمدنيين

منذ 3 يوم
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البرهان: توافق القوى السودانية سيسرع تسليم السلطة للمدنيين

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد ، إن توافق القوى السياسة من شأنه "التسريع" في تسليم السلطة للمدنيين.


وأضاف "حتى الآن لم نتلق أي أسماء من القوى السياسية وحتى قوى إعلان الحرية والتغيير".موضحا أنه يفضل أن تكون الحكومة القادمة "تكنوقراط"، وأن هيكلة الدولة تحتاج لوقت طويل لأن الفساد "نخر" الوزارات والمؤسسات وتمكن منها.


وذكر أنهم في المجلس العسكري أحالوا قادة الصف الأول بجهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد، "لكن لا يمكن إحالة الجهاز بكامله بل يمكن إجراء هيكلة وتعديل للقوانين المعيبة مثل قانون الحريات".

واشار إلي أن "كل المعتقلين في السجن بما فيهم البشير" وتم التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

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