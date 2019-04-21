مبلغ خرافي لأعضاء"الهيئة الوطنية للانتخابات" كمكافآت

كشف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، المحال من رئيس مجلس النواب، "علي عبد العال"، إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عن تخصيص 60 مليون جنيه لـ "الهيئة الوطنية للانتخابات" لتمويل أجور ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة، والأمانة الفنية لها، خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، بما يعادل أكثر من ثمانية أضعاف مخصصات الهيئة، وفق الحساب الختامي للعام المالي 2017-2018 ، جاء ذلك بما يخالف نصوص الدستور التي اشترطت اتفاق الحكومة مع مجلس النواب على تدبير مصادر تمويل الزيادة في النفقات.

ولم تأخذ الحكومة بالتوصية المرفقة بتقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عن موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بخفض مخصصات الهيئة الوطنية للانتخابات بنحو 10 ملايين جنيه، خصوصاً أن الهيئة تجاهلت الرد على خطاب اللجنة بشأن تبيان أسباب قفز بند الأجور والمكافآت من7 ملايين جنيه إلى 60 مليوناً.

وقال مصدر نيابي بارز في لجنة الخطة والموازنة: إن "البرلمان لم يتلقَّ أي إفادة، سواء من الهيئة الوطنية للانتخابات، أو الحكومة ممثلة في وزارة المالية، حول أسباب الارتفاع الكبير في بند الأجور والمكافآت لأعضاء الهيئة".



وأضاف المصدر في حديث لموقع صحيفة "العربي الجديد"، أن هناك تخوفات مشروعة لدى بعض النواب من أن زيادة أجور ومكافآت رئيس الهيئة، وأعضائها، يرتبط بإشراف الهيئة على استفتاء تعديل الدستور الذي بدأ أمس السبت ويستمر حتى غد الإثنين.

وفي اطار متصل ؛ كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ضاعفت مكافأة القضاة المشرفين على استفتاء تعديل الدستور، إلى تسعة آلاف جنيه للقاضي لأيام الاستفتاء الثلاثة للإشراف على اللجنة الفرعية، وإلى 15 ألف جنيه للقاضي للإشراف على اللجنة العامة، ما يرفع تكلفة الاستفتاء إلى أكثر من مليار و200 مليون جنيه من موزانة الدولة، التي يُقدَّر العجز بها بنحو 445 ملياراً و140 مليون جنيه، حسب الموازنة الجديدة.

واستهدفت زيادة مكافآت القضاة مواجهة الدعوات الخافتة لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء الصادرة من عدد من قضاة مجلس الدولة؛ احتجاجاً على حذف العديد من اختصاصات المجلس في تعديلات الدستور المطروحة للاستفتاء، مبينةً أن المكافآت تزداد بالنسبة للقضاة المشرفين على لجان محافظة شمال سيناء لتتراوح بين 18 و27 ألف جنيه للأيام الثلاثة.

ويترأس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار "لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين" نائب رئيس محكمة النقض، وينوبه في رئاستها المستشار "محمود محمد حلمي الشريف" نائب رئيس محكمة النقض، وهو المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات، وابن عم وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، وأحد مقدمي مشروع تعديل الدستور عن ائتلاف الأغلبية، النائب "أحمد حلمي الشريف" ،كما تضمّ الهيئة في عضويتها كلاً من: المستشار "محمود محمد عبد الحميد سليمان" الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار "ياسر السيد أحمد أحمد علي المعبدي" الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار "أحمد عبد الحميد حسن عبود" نائب رئيس مجلس الدولة.

وكذلك المستشار "فارس سعد حنضل" نائب رئيس مجلس الدولة، كما تضم في عضويتها: المستشار "هاني محمد علي محمد" نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار "عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان" نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار "محمد أبو ضيف باشا خليل" نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار "خالد يوسف إبراهيم عراق" نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.