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آلاف المغاربة يحتجون لدعم معتقلي "حراك الريف"

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 324
آلاف المغاربة يحتجون لدعم معتقلي "حراك الريف"

شارك الآلاف من المغاربة في مسيرة وسط العاصمة الرباط اليوم الأحد 21 أبريل ، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف" الذي اندلع في شمال البلاد في أواخر عام 2016؛ احتجاجاً على مشكلات اقتصادية واجتماعية بالمنطقة.

وردد المشاركين شعارات من قبيل: "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، و"عاش الريف"، و"الشعب يريد سراح المعتقل".


وشارك في المسيرة عائلات حراك الريف، ومنظمات لحقوق الإنسان، والحركة الأمازيغية، وأحزاب يسارية، وحركة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، ورفعوا أعلاماً خاصة بالمجتمع الأمازيغي وصور النشطاء السجناء.

وكانت محكمة استئناف في الدار البيضاء أيدت، قبل أسبوعين، أحكاماً بالسجن 20 عاماً بحق ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير أغيد، في تهم منها تقويض النظام العام وتهديد الوحدة الوطنية.

وقضت المحكمة بسجن 35 ناشطاً آخرين فترات تتراوح بين عامين و15 عاماً، وحُكم على شخص واحد بالسجن عاماً واحداً مع إيقاف التنفيذ.

وطالب المتظاهرون أيضاً بإطلاق سراح الصحفي حميد المهداوي الذي كان يغطي احتجاجات الريف وعوقب بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة تهدد سلامة أمن الدولة.

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