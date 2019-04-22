بالهتاف والضرب.. طرد وزير سابق بحكومة بوتفليقة من مظاهرة بـ"باريس"

تعرض "أبو جرة سلطاني" وزير سابق بحكومة بوتفليقة، إلى الطرد والاعتداء من طرف متظاهرين جزائريين بباريس.

وتداول شطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر تعرض سُلطاني يوم أمس الأحد إلى الضرب والدفع بقوة من جانب متظاهرين ضد رموز نظام بوتفليقة بساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس.



وتمكن أبو جرة من الهروب ركضًا باتجاه المترو، بعدما تعرض للمضايقة وسكب الماء، والهتاف ضده بشعار "أرحل أرحل يا سارق".

وفي سياق متصل أشار ناشطون إلى أن سلطاني حاول المشاركة في المظاهرة ضد استمرار رموز بوتفليقة في الحكم، إلا أن حضوره استفز المتظاهرين، على خلفية دعمه التام للنظام السابق وتأييده لسياسات بوتفليقة، فاتخذوا ضده ردة فعل غير متوقعة.

يُجدر الإشارة إلى أن أبو جرة كان يشغل منصب كاتب دولة مكلف بالصيد البحري في السنوات ما بين 1996 - 1998، ثم نائبا بالبرلمان عن ولاية محافظة تبسة، وكان أبرز الوجوه المقربة من الرئيس السابق "عبد العزيز بونفليقة".

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