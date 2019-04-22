السودان.. البرهان يزعم انتهاك الاعتصام لهيبة الدولة

دعت اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الاثنين، بضرورة فتح الممرات والطرق والمعابر المغلقة فورا لتسيير حركة القطارات والنقل في الخرطوم.



جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس العسكري بالسودان نقلته وكالة الأناضول، زعم خلاله المجلس بوجود ظواهر سلبية داخل الاعتصام تنتهك هيبة الدولة، مُدعيًا وجود تفتيش دون سلطة بالإضافة لإغلاق الطرق والتعدي على الأفراد.



كما طالبت اللجنة الأمنية بضرورة مساعدة السلطات والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية تؤثر على الأمن والحياة اليومية.



وكان المجلس العسكري قد أكد على أنه لا يسعى لفض الاعتصام أمام مقر الجيش بالعاصمة، لكنه لن يسمح بعرقلة سير الحياة، مُتابعًا: يتم فورا فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية.



يأتي ذلك عقب إعلان قوى التغيير والحرية تمسكهم بحكومة مدنية وعدم الاعتراف بالمجلس العسكري الانتقالي، وتعليق التفاوض معه، مؤكدين على استمرار الاعتصام حتى تحقيق أهدافهم.

ويُشير مُراقبون إلى أن اتهامات المجلس العسكري السوداني تحت قيادة "عبد الفتاح البرهان" الموجه ضد المُعارضة السلمية لا أساس لها من الصحة، ولكنها تُمثل تمهيدًا لفض الاعتصام الماثل أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بحجة انتهاك هيبة الدولة.



يُجدر الإشارة إلى أن المعارضة دعت إلى حشد تظاهرة مليونية الخميس المقبل، لإعلان أعضاء مجلس رئاسي مدني، يقود زمام المرحلة الانتقالية.

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