ملك البحرين يلغي أحكام إسقاط الجنسية عن 551 شخصًا

قرر ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" يوم أمس الأحد، إلغاء أحكام بإسقاط جنسية 551 بحرينيًا متهمين بأحداث ما بعد 2011.

جاء ذلك حسب إفادة وكالة أنباء البحرين، التي أكدت على أن بن عيسى قرر تثبيت جنسية 551 محكومًا صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية في قضايا سابقة.

وكان القضاء البحريني قد أعلن الثلاثاء الماضي سجن 139 شخصا، وإسقاط الجنسية عنهم ما عدا شخص واحد، ما آثار غضب منظمات حقوقية دولية.

فمن جانبها قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "رافينا شامداساني": نشعر بقلق عميق حول سير المحاكمات ، لا يمكننا الوصول الى المعتقلين، إلغاء الجنسية له تداعيات على الأفراد وأسرهم خاصة في مجال التعليم والصحة والتنقل والإرث.

واختتمت تصريحاتها مُطالبة السلطات البحرينية إلى مراجعة القوانين التي تحاكم على أساسها المعارضين قائلة: ندعو السلطات إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب أولاً وضمان فحص الادعاءات الخطيرة للغاية المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين.

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