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الجزائر.. القضاء العسكري يُقرر سجن لواءين مُتقاعدين بتهمة حيازة سلاح

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 278
الجزائر.. القضاء العسكري يُقرر سجن لواءين مُتقاعدين بتهمة حيازة سلاح

قرر القضاء العسكري بالجزائر سجن لواءين متقاعدين، بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العسكرية.

جاء ذلك حسب إفادة وكالة الأنباء الجزائرية، التي نقلت بيان صادر عن قاضي بالمحكمة العسكرية بالبليدة، قال فيه: السلطات عثرت على أسلحة وذخيرة حربية مع أشخاص غير مؤهلين لحيازتها وهما اللواءان المتقاعدان، إلى جانب مخالفة التعليمات العسكرية.


وأضاف البيان: قاضي التحقيق قرر إيداع المدعو "باي سعيد" السجن والبحث عن "شنتوف حبيب" لإيداعه السجن، مع حجز الأسلحة.
يأتي ذلك بالتزامن مع حركة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش أقوى جهاز مخابرات في البلاد.

الجدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي أمر قاضي التحقيق العسكري بالبليدة، بإيداع اللواءين في الحبس المؤقت في قضايا فساد برفقة قادة عسكريين آخرين، لكن بوتفليقة أفرج عنهما في انتظار محاكمتهم.

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