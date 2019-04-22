قوى الحرية والتغيير بالسودان تؤجل إعلان "الرئاسي المدني" للخميس وتؤكد مواصلة الاعتصام

أعلنت المعارض السودانيةاً فجر اليوم الإثنين، عبر حسابهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تأجيل إعلان أسماء أعضاء "المجلس الرئاسي المدني" إلى الخميس المقبل، بدلاً من الأمس الأحد كما كان مقرراً سابقاً، وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل. مؤكده على استمرار الاعتصام أمام مقار قيادة الجيش بالعاصمة السودانية "الخرطوم".



وقالت إن سبب تأخرها هو حرصها على كمال التمثيل.



كما أوضحت أنه سيتم الإعلان عن الأسماء بكل الهياكل، خلال حشد مليوني، يوم الخميس المقبل.

وشدد البيان على أن السلطات المدينة هي المثل للشعب: "لن نتزحزح عن موقفنا القاضي بأن هذه السلطات المدنية هي الوحيدة التي تمثل الشعب".

فيما شكل رئيس المجلس العسكري "عبد الفتاح البرهان" مجلساً انتقالياً من 10 عسكريين، من أجل قيادة المرحلة الانتقالي، والتي حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

بينما طرحت على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ العسكريين بالحصة الغالبة.

ودفع ذلك القوى المعارضة باتجاه ما تسميه مجلساً مدنياً رئاسياً تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.

وقد أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في وقت سابق من يوم أمس الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.