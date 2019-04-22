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"الهيئة الوطنية" تدعو للاحتشاد في الجمهة القادمة بشعار"إنهاء الانقسام"

منذ يوم
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"الهيئة الوطنية" تدعو للاحتشاد في الجمهة القادمة بشعار"إنهاء الانقسام"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ، اليوم الإثنين 22 أبريل ، للتحشيد الواسع لفعاليات الجمعة المقبلة والتي تحمل شعار: "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" في مخيمات العودة الخمسة ، مؤكدة علي أن استعادة الوحدة هي الخيار الأجدى في ظل هذه اللحظة السياسية الدقيقة لمواجهة المخاطر والمؤامرات التي تحاك لشطب مشروعنا الوطني وفي مقدمتها "جريمة القرن".

وقالت الهيئة أنها ستبقى معاول بناء ودعم لكل جهد وكل صوت حتى تعود البوصلة إلى اتجاهها الصحيح فالوجهة فلسطين وستبقى فلسطين هي الغاية والهدف.

وأهابت بكافة وسائل الإعلام لتعزيز الخطاب الوطني الوحدوي بما يكرس ثقافة شبعنا الأصيلة وقيمه النبيلة والابتعاد عن كل مفردات الفرقة.

ودعت الهيئة للمشاركة يوم غدٍ الثلاثاء في الفعالية التي تنظمها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والهيئة الوطنية للمطالبة برفع الحصار عن غزة وذلك الساعة 11 أمام مقر اليونسكو خلف أنصار بمدينة غزة.

كما دعت جماهير شعبنا للاستعداد والتحضير لإحياء الذكرى السنوية ليوم النكبة الذي يوافق في الخامس عشر من شهر مايو المقبل.

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