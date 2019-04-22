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الصدر يصف السيسي بـ"المتسلط"

منذ يوم
عدد القراءات: 1518
الصدر يصف السيسي بـ"المتسلط"

قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، الجمعة، عبدالفتاح السيسي، في بيان، عبر حسابيه على "فيسبوك" و"تويتر": أن " مصر واقعة بيد متسلط جديد وبثوب جديد حتى صار يخيط الدستور والبرلمان على مقاسه"، في إشارة إلى العبث  الدستوري الذي يقوم به هذا الأسبوع والتي تسمح بتمديد سلطته حتى عام 2030.


وحذر من استعانة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية ، وما نتج من"بيع الجولان إلى الاستكبار والاستعمار العالمي وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل... وبيع القدس بصفقة بغيضة بين النتنياهو وترامب... وتشويه سمعة الاسلام عموما بشيعته وسنته".

واستنكر "توسيع النفوذ الامريكي في المنطقة ولاسيما في العراق والخليج والشام وغيرها... ونفور الجيل الجديد من الإسلام... وهروب الشعوب العربية إلى دول أوروبية".

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