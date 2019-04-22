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معظم الأحزاب السياسية الجزائرية تقاطع جلسة مشاورات للانتخابات

منذ يوم
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معظم الأحزاب السياسية الجزائرية تقاطع جلسة مشاورات للانتخابات

قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر،اليوم الاثنين 22 أبريل ، جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لتأسيس هيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل ، في حين لم يحضر بن صالح الجلسة، كما كان مقررا، واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي.

وقاطعت الجلسة كل أحزاب المعارضة، وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا، وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.

ورفض المحتجون في الجزائر تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس الانتقالي، وطالبوا برحيل "كل رموز النظام"، وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قد تنحى عن منصبه في وقت سابق من أبريل الجاري، تحت ضغط من الشارع والجيش.

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