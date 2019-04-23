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نتنياهو مغردًا من الجولان المحتل.. ما أجمل أرض إسرائيل

منذ يوم
عدد القراءات: 406
نتنياهو مغردًا من الجولان المحتل.. ما أجمل أرض إسرائيل

وصف رئيس وزراء دولة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" الجولان المحتلة بأرض إسرائيل الجميلة، خلال زيارته للمرتفعات بمناسبة عيد الفصح اليهودي.
جاء ذلك في تغريده كتبها نتنياهو على حسابه العربي بتويتر قال فيها: زرت مع عائلتي الكنيس اليهودي القديم في كفر ناحوم وموقع غاملا الأثري في الجولان. ما أجملك يا أرض إسرائيل!

 

 

يأتي ذلك بعد أن حقق "حزب الليكود" تحت قيادة نتنياهو الفوز خلال نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، بحصوله على 37 مقعدا، يليه منافسه تحالف "أبيض أزرق" بـ36 مقعدا.

يُجدر الإشارة إلى أن ترامب  كان قد أقر في مارس الماضي قرارا مثيرا للجدل، إذ اعترف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط انتقادات دولية لهذا القرار.

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