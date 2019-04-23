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تجمع المهنيين السودانيين تدعو للاحتشاد بساحة الاعتصام للتصدي لفضه

منذ 24 ساعة
عدد القراءات: 306
تجمع المهنيين السودانيين تدعو للاحتشاد بساحة الاعتصام للتصدي لفضه

وجهت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، اليوم الثلاثاء 23 أبريل ، في بيان لها ، نداء عاجلا للجماهير في كل أحياء العاصمة الخرطوم لتسيير مواكب إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، والاحتشاد للتصدي دون محاولات بعض الجهات فضّ الاعتصام ، واستقبال ثوار عطبرة.


وقال البيان أن "هناك محاولات من فلول النظام ونسخته الجديدة لفضّ اعتصام جماهير شعبنا العظيم، صمام أمان ثورتنا المجيدة".

وصباح الثلاثاء، استقل مواطنون من مدينة عطبرة شمالي البلاد، القطار للوصول إلى الخرطوم، والانضمام إلى جموع المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش، وفق شهود عيان.

وكان تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة دعت لتسيير مواكب إلى مقر الاعتصام الثلاثاء للتأكيد على المطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين.

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