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مصدر بالرئاسة التونسية: الفرنسيون المسلّحون عناصر استخبارات

منذ 23 ساعة
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مصدر بالرئاسة التونسية: الفرنسيون المسلّحون عناصر استخبارات

أعلن مصدر بالرئاسة التونسية في تصريح صحفي ، اليوم الثلاثاء 23 أبريل ، أنّ المسلحين الفرنسيين الذين اجتازوا الحدود قبل أيام قادمين من ليبيا، هم عناصر استخبارات وليسوا دبلوماسيين.


وقال المصدر الرئاسي من قصر قرطاج  لإذاعة فرنسا الدولية الحكومية إن "الفرنسيين الـ13 ممن جرى إيقافهم على الحدود (التونسية) مع ليبيا ليسوا دبلوماسيين كما تؤكد ذلك فرنسا ، حيث أنهم "أعضاء في مصالح (أجهزة) الاستخبارات الفرنسية، ونفس الشيء بالنسبة للمجموعة الأوروبية التي تمّ إيقافها في عرض البحر قبالة جزيرة جربة" جنوب شرقي تونس.

واعتبر المصدر أن "هذه التحركات تمسّ من سيادتنا"، مشيرا أن جزيرة جربة "أصبحت قاعدة خلفية لمصالح الاستخبارات الأجنبية"، مضيفا أن "هذا النشاط يجعلنا مسؤولين عما يحدث في ليبيا، ويسبب لنا مشاكل"، مؤكدا أن "استقرار تونس من استقرار ليبيا"، دون تقديم معطيات أخرى حول هذه الجزئية.

وفي 16 أبريل/ نيسان الجاري، قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، إن مجموعتيْن مسلحتين تضمان 24 أوروبيا، بينهم 13 فرنسيا، قادمتين من ليبيا، اجتازتا حدود البلاد، وتم إجبار أفرادها على تسليم أسلحتهم.

والخميس، قال سفير باريس لدى تونس، أوليفيي بوفوار دارفور، أن "المعدات والتجهيزات التابعة لفريق أمني مكلف بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا، سيتم ترحيلها نحو فرنسا في الأيام القادمة، وفق ما تم التعهد به لدى السلطات التونسية وبموافقتها".

ويأتي تصريح السفير عقب تأكيد سفارته، في بيان سابق، أن الفرنسيين المذكورين هم "من أفراد الحماية الأمنية لسفيرة فرنسا في ليبيا".

وفي ذات السياق، نقلت الإذاعة نفسها عن مصدر قالت إنه مقرّب من حكومة الوفاق الليبية، قولها إن "15 ضابط استعلامات فرنسي وصلوا، منتصف فبراير (شباىط) الماضي، غريان (80 كم جنوب العاصمة طرابلس)" مؤكدا أن مهمتهم مساعدة قوات (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر، في تحضير الحرب على طرابلس".

 

ويشار إلي أن الجمعة الماضي، قطعت الداخلية الليبية كل تعاون مع فرنسا.

وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين ، وذلك بدعم من الانقلابي المصري عبدالفتاح السيسي والإمارات والسعودية.

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