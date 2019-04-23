الاتحاد الإفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري في السودان إلى 3 أشهر

اتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان في القاهرة، اليوم الثلاثاء 23 أبريل ، على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.

جاء ذلك في، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، عقب ختام قمة تشاورية بشأن السودان عقد اليوم بالقاهرة ن إن قمة القاهرة نحجت في مد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر".

وأوضح أن "الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يومًا غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة، وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وفي 15 أبريل/ نيسان الجاري، أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي، "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته، عقب 4 أيام على عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت قمة تشاورية رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا ،بشأن السودان في العاصمة القاهرة، للتباحث حول التطورات المتلاحقة في السودان.

ويحاول عبد الفتاح السيسي بالاضافة إلي كل من الإمارات والسعودية التدخل في شؤون السودان والإلتفاف علي مطالب الثورة السودانية االتي نجحت في اسقاط عمر البشير بعد 30 عاما من الجلوس علي الكرسي الرئاسي ، وظهر هذا الإلتفاف في محاولة تقديم مساعدات مادية للسودان كالأدوية ، الأمر الذي ينتبه له الشعب السوداني الواعي ، والذي يبدو أنه وهي الدرس المصري " 25 يناير" جيدا.