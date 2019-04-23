إرجاء الانتخابات الجزائرية عن الموعد المقرر

أعلنت الرئاسة الانتقالية الجزائرية، أمس الاثنين 22 أبريل ، في بيان لها عقب ندوة المشاورات السياسية ، إمكانية إرجاء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 4 من يوليو القادم إلى موعد لاحق، مؤكدة ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي.



وأكد البيان الختامي للقاء التشاوري -الذي غاب عنه ممثلي الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية- ضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها، بينما أجرى رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، حركة في سلك الولاة (المحافظين).



من جهته قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مَقري، خلال ندوة سياسية بمقر الحزب حول الأزمة السياسية الراهنة في الجزائر وآفاق الحل إن الفساد تجذّر في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بشكل يفوق الخيال بالنظر إلى الوفرة المالية التي شهدتها البلاد.



وأوضح إن القبض على أشخاص ورجال أعمال ليس بالأمر الغريب، غير أنه يجب ألا يكون بديلاً عن الانتقال الديمقراطي.

في سياق متصل أنهى الرئيس المؤقت بن صالح مهام بعض الولاة؛ كوالي العاصمة ومدن أخرى، وعيّن آخرين بدلاً منهم، وأبرزهم والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي ظل في منصبه لسنوات عديدة.

وتعرض زوخ لملاحقة وهجوم من قبل سكان حي القصبة بالعاصمة، عندما حاول تفقّد حادثة انهيار جزئي لمبنى من 4 طوابق تسبب بمقتل خمسة أشخاص بينهم رضيع وطفل.

كما شملت حركة التغيير -بحسب بيان الرئاسة الذي نشره التلفزيون الحكومي- ولايات سطيف وبومرداس والأغواط والطارف وباتنة.

ويعتبر هذا الإجراء الثاني من نوعه الذي يقوم به بن صالح، بعدما عين الأحد الماضي محافظاً جديداً بالنيابة لبنك الجزائر، ومديراً جديداً لجهاز الجمارك.

ومنذ 22 فبراير الماضي، تتواصل الاحتجاجات للمطالبة بتغيير شامل، ورحيل كل رموز نظام بوتفليقة، ومحاسبة المتورطين في الفساد ونهب ثروات البلد.