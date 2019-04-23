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مؤشرات أولية تفضح نظام السيسي بالمسرحية الدستورية.. وتعليمات بمنع النشر

منذ 22 ساعة
عدد القراءات: 684
مؤشرات أولية تفضح نظام السيسي بالمسرحية الدستورية.. وتعليمات بمنع النشر

فضحت المؤشرات الأولية لنتائج استفتاء التعديلات الدستورية، أبواق الانقلاب العسكري، بعد تقارب أصوات المؤيدين والرافضين إزاء التعديلات التي تهدف إلى استمرار "عبد الفتاح السيسي" في الحكم حتى عام 2030 ، حيث شكّلت صدمة دفعتها للإسراع بإصدار تعليمات إلى كافة وسائل الإعلام، بالامتناع عن نشر أي مؤشرات للتصويت على مستوى الجمهورية.
وكشفت تقارير صحفية عن قيام رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات بطرد الصحفيين أثناء فرز بطاقات الاقتراع في ضوء تقارب نتائج التصويت.

وتأكد ذلك عقب قيام الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشروق" بحذف الخبر الذي تحدَّث عن نتائج التصويت في لجنة كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك في القاهرة، والتي أظهرت رفض 385 ناخباً للتعديلات، مقابل تأييد 519، وذلك بعد دقائق من نشره بناءً على تعليمات أمنية ، ونتيجة فرز لجنتي مدرسة أبو حنيفة الابتدائية بمدينة العريش في محافظ شمال سيناء تصويت 485 ناخباً ضد التعديلات، مقابل تأييد 1200 ناخباً.

ورفض رؤساء اللجان الفرعية الإعلان عن نتائج الفرز في حضور مندوبي وسائل الإعلام، والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بناءً على تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي صرّح متحدثها الرسمي، المستشار "محمود الشريف"، بأن إعلان النتائج النهائي سيكون خلال خمسة أيام من انتهاء التصويت ، وذلك كشكل من أشكال التعتيم على النتيجة حتى تخرج لصالح توجه نظام العسكر. 


وشهدات المسرحية الدستورية استخدام كافة الاساليب الغير الشرعية؛ للضغط على الناخبين للنزول والإدلاء بأصواتهم، تمثَّلت في حمل الموظفين في المصالح الحكومية على المشاركة في الاستفتاء، من خلال نقلهم عبر أتوبيسات مملوكة للدولة إلى لجان "الوافدين"، والتي تسمح بتصويت كافة الناخبين من دون التقيد بمحل إقامتهم، وإجبار أصحاب المصانع والشركات الخاصة من رجال الأعمال، ونواب البرلمان، للعاملين لديهم بالذهاب إلى التصويت رغماً عنهم، بالإضافة إلي توزيع كراتين السلع الغذائية ، التي لا تكفي قوت يوم لفرد لمن يصوت "بنعم".

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