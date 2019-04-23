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السعودية تعدم 37 شخصاً وتصلب أحدهم بتهم الإرهاب

منذ 22 ساعة
عدد القراءات: 469
السعودية تعدم 37 شخصاً وتصلب أحدهم بتهم الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء 23 أبريل ، تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصاً، أُدينوا بـ "التورط في تشكيل خلايا إرهابية" و"التعاون مع جهات معادية"، على حد زعم البيان. 

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن جميع مَن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم سعوديو الجنسية ، حيث صُدّقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرَّر، في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير".

وجاء في البيان أسماء المنفذ فيهم حكم الإعدام وهم:

"أحمد حسن علي آل ربيع، أحمد العرادي، أحمد آل درويش، جابر المرهون، حسين آل ربيع، حسين الحميدي، حسين العبود، حسين آل مسلم، حيدر آل ليف، خالد الفراج، خالد التويجري، سالم الحربي، سعيد السكافي، سلمان آل قريش، طالب الحربي، طاهر الحربي، عباس الحسن، عبدالعزيز آل سهوي، عبدالكريم الحواج، عبدالله آل اسريح، عبدالله العوجان، عبدالله آل طريف، عزيز العمري، علي العاشور، علي المهناء، فاضل لباد، مجتبى السويكت،محمد العاشور، محمد آل خاتم، محمد القحطاني، محمد عطية، محمد آل ناصر، مصطفى درويش، منتظر السبيتي، منير آل آدم، هادي آل هزيم، يوسف العمري". 

وأقامت السلطات حَدّ "الحرابة" على اثنين منهم، وصلب أحدهم، حيث جاء في البيان أن "الحكم عليهم بالقتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة على المُشار لاسميهما آنفاً / عزيز مهدي العمري و/ خالد بن عبد الكريم التويجري مع صلب الأخير منهما".

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