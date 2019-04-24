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كوشنر يُعلن موعد إعلان صفقة القرن.. ويكشف نصيحته لـ"بن سلمان" بشأن خاشقجي

منذ 7 ساعة
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كوشنر يُعلن موعد إعلان صفقة القرن.. ويكشف نصيحته لـ"بن سلمان" بشأن خاشقجي

كشف كبير مستشاري ترامب "جاريد كوشنر"، عن النصيحة التي قدمها لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، عقب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.


جاء ذلك في تصريحات لكوشنر خلال منتدى مجلة تايم، حيث قال: النصيحة التي قدمتها له كانت التحلي بالشفافية قدر الإمكان. يجب ضمان أن تكون هناك محاسبة بشأن ما حدث.


وردًا على سؤال حول النتائج التي توصلت إليها المخابرات الأمريكية، أكد مستشار ترامب على أنه لن يُشكك في توصيات أجهزة المخابرات الأمريكية


وكانت المخابرات الأمريكية بجانب والكونجرس قد أشاروا إلى أن بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، وطالبوا بوقف دعم السعودية في حربها على اليمن وفرض عقوبات على المتورطين في عملية الاغتيال، لكن ترامب قد أعلن مرارًا عدم وجود نية لفرض عقوبات على المملكة بسبب صفقات السلاح التي تبرها الرياض وتُقدر بالمليارات.

وفي سياق أخر أكد صهر ترامب "جاريد كوشنر"، على أنه سيتم الكشف عن "صفقة القرن" بعد انتهاء شهر رمضان في يونيو حيث قال: سننتظر إلى ما بعد شهر رمضان" . وأشار أيضا إلى ضرورة الانتظار حتى يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر.

 

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