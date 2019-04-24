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العفو الدولية تدعو البحرين إلى تعويض كل من أسقطت جنسيته

منذ 7 ساعة
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العفو الدولية تدعو البحرين إلى تعويض كل من أسقطت جنسيته

دعت منظمة "العفو الدولية" سلطات البحرين إلى ضرورة تعويض كل من أسقطت جنسيته، وتثبيت جنسية حوالي 450 شخص آخرين، بالإضافة لإبطال قوانين إسقاط الجنسية.


جاء ذلك في بيان لها، أكدت فيه على ترحيبها بقرار السلطات البحرينية، بإعادة الجنسية لحوالي نصف هؤلاء الذين أُسقطت جنسيتهم سابقاً، مُشيرة إلى أنه يجب عدم لجوء السلطات لإسقاط الجنسية كعقوبة جنائية بالدرجة الأولى.


يُجدر الإشارة إلى أن ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، كان  قد أصدر يوم الأحد الماضي أمراً يلغي أحكام قضائية أسقطت جنسية 551 مواطنا وفق قانون الإرهاب.

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