ليبيا.. حكومة الوفاق تُطالب قبرص بتسليم أبناء حفتر

طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا حكومة قبرص، بضرورة رفض منح أبناء المشير خليفة حفتر جوازات قبرصية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه على أن أبناء حفتر متورطون في جرائم ضد الإنسانية، تتضمن السطو على مصرف ليبيا المركزي، وارتكاب أعمال إجرامية أخرى.

وأضاف البيان: نود أن نعلمكم أننا على دراية كاملة بالإجراءات الدولية، إلا أننا رأينا مخاطبتكم بهذه الصفة الاستعجالية لوقف هذا الإجراء إلى حين استصدار أمر قبض من السلطات القضائية المختصة وإحالته إلى مكتب إنتربول قبرص، وعبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.

يأتي ذلك بعد أن زعمت داخلية الوفاق، أن أجهزة التحقيق والتحري التابعة للوزارة توفرت لديها معلومات تشير إلى أن خالد، وصدام، والصديق وبلقاسم أبناء المشير خليفة، قد تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر قبرصية.

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