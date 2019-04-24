تجمع المهنيين: سنعلق التفاوض مع المجلس العسكري لعدم جدية اللجنة السياسية

أعلن قوي الحرية والتغيير السودانية ، اليوم الأربعاء 24 أبريل ، في بيان لها ، انها قررت تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري،وذلك لما اتضح من عدم جدية اللجنة السياسية في دفع التواصل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأضاف أن موقفنا بتعليق التفاوض مع اللجنة السياسية يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة .

وأوضح لقد عكس لنا سلوكاً لا يشجع على الاستمرار في الاتصال أو التفاوض، فقد تعنت في تحديد مواقيت للرد على مقترحنا بل وأشار إلى عدة مقترحات أخرى مقدمة من تنظيمات ظلت جزء من النظام حتى تاريخ سقوطه، ثم مضى لأبعد من ذلك في الحديث عن وجودها كشريك في ترتيبات الانتقال بما يعكس ردة ومحاولة لإعادة انتاج النظام القديم.