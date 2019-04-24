تجمع المهنيين يدعو إلي مليونية السلطة غدا

دعا تجمع المهنيين السودانيين اليوم الأربعاء 24 أبريل ، إلى المشاركة في مليونية السلطة المدنية غداً الخميس 25 أبريل إلى قيادة الفرقة 15 مشاة لتسليم مذكرة نقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال التجمع في بيان ، اطلعت عليه "الشعب " ، أنه وفاءً لدماء شهدائنا الأبرار واستكمالاً لأهداف ثورتنا الظافرة في الانتقال إلى حكم مدنى يضمن الانتقال من منعرجات الشمولية إلى دولة المواطنة والديمقراطية الحقة،ندعو للمشاركة في موكب مليونية السلطة غدا".

ويواصل الحراك الجزائري اعتصامه بعد مماطلة المجلس العسكري الانتقاي برئاسة عبد الفتاح برهان في تسليم السلطة لحكومة مدنية". يشار إلي أن الاتحاد الإفريقي ،أعلن أمس مد فرصة بقاء البرهان في رئاسة المجلس إلي 3 أشهر ، بعدما كانت مهلة 15 يوما ، وذلك بطلب من الانقلابي المصري عبدالفتاح السيسي".