Responsive image

18º

25
أبريل

الخميس

26º

25
أبريل

الخميس

 خبر عاجل
  • الافراج عن محمد علي الجزولى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتغيير السودانية
     منذ 5 ساعة
  • اعتقال محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون في #السودان
     منذ 9 ساعة
  • المبعوث الأممي إلى #ليبيا : يجب أن تهتم أوروبا بوضع حد للنزاع في #ليبيا قبل القلق من أزمة المهاجرين
     منذ 12 ساعة
  • وزير خارجية #إيطاليا : ندعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق حوار في #ليبيا
     منذ 12 ساعة
  • وزير خارجية #إيطاليا : طالبنا المفوضية الأوروبية بأن يكون لها دور لوضع حد للعمليات العسكرية في #ليبيا
     منذ 12 ساعة
  • قالت قوى الحرية والتغيير إنها لم تدع الجيش لاستلام السلطة إنما دعته أن ينحاز إلى الشعب
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:46 صباحاً


الشروق

5:14 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:32 مساءاً


العشاء

8:02 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

ظريف: "الباءات الأربعة " يدفعون سياسيات أمريكا نحو الهاوية

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 265
ظريف: "الباءات الأربعة " يدفعون سياسيات أمريكا نحو الهاوية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال نقاش معه أثناء مشاركته في فعاليات يوم السلام الدولي بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، اليوم الأربعاء 24 أبريل ، إن بلاده ستواصل بيع نفطها واستخدام مضيق هرمز في نقله، محذرا الولايات المتحدة من عواقب ما إذا حاولت منع طهران من فعل ذلك.


  وقال أن هناك مكيدة تحاك من قبل "الباءات الأربعة " (نتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي، جون بولتون هو مستشار الأمن القومي الأمريكي، محمد بن سلمان هو ولي العهد السعودي، محمد بن زايد هو ولي عهد أبو ظبي) ، مضيفا أن فريق الباءات الأربعة يدفعون سياسات الولايات المتحدة نحو الهاوية والكارثة.
 

  تربطنا علاقات جيدة جدا مع تركيا وعلاقتنا متميزة الآن مع باكستان بالإضافة لعلاقتنا الممتازة مع روسيا وأذربيجان وأفغانستان.
   وشدد علي أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على الإجراء المجنون وحاولت منعنا من فعل ذلك فعليها ساعتها أن تكون مستعدة للعواقب.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers