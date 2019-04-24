ظريف: "الباءات الأربعة " يدفعون سياسيات أمريكا نحو الهاوية

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال نقاش معه أثناء مشاركته في فعاليات يوم السلام الدولي بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، اليوم الأربعاء 24 أبريل ، إن بلاده ستواصل بيع نفطها واستخدام مضيق هرمز في نقله، محذرا الولايات المتحدة من عواقب ما إذا حاولت منع طهران من فعل ذلك.



وقال أن هناك مكيدة تحاك من قبل "الباءات الأربعة " (نتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي، جون بولتون هو مستشار الأمن القومي الأمريكي، محمد بن سلمان هو ولي العهد السعودي، محمد بن زايد هو ولي عهد أبو ظبي) ، مضيفا أن فريق الباءات الأربعة يدفعون سياسات الولايات المتحدة نحو الهاوية والكارثة.



تربطنا علاقات جيدة جدا مع تركيا وعلاقتنا متميزة الآن مع باكستان بالإضافة لعلاقتنا الممتازة مع روسيا وأذربيجان وأفغانستان.

وشدد علي أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على الإجراء المجنون وحاولت منعنا من فعل ذلك فعليها ساعتها أن تكون مستعدة للعواقب.