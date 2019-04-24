معاريف: بقاء السيسي في الحكم أفضل ما يحدث لـ"تل أبيب"

قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي عوديد غرانوت، اليوم الأربعاء، إن استمرار عبدالفتاح السيسي في الحكم هو أفضل ما يحدث بالنسبة للاحتلال الصهيوني

ونقلت إذاعة "أف إم 103" التابعة لصحيفة "معاريف" العبرية ، تعليقه على نتائج الاستفتاء التي قام بها السيسي وحاشيته ، قائلا ،:أن ذلك أفضل ما يحدث لـ"إسرائيل"، وأضاف "حتى ترمب يريد بقاء السيسي في الحكم".

يشار إلي أن إسحاق نافون، السفير في الكيان الصهيوني الأسبق في القاهرة، إن المضي في التعديلات الدستورية في مصر التي تسمح للسيسي بالحكم حتى العام 2034، يمثل "خدمة هائلة للمصالح الإسرائيلية ، حيث أن إطالة بقاء السيسي على رأس الحكم تضمن توفير بيئة تسمح بتطوير العلاقات المصرية الإسرائيلية ونقلها من مرحلة التعاون والشراكات إلى التطبيع المدني والسياسي الكامل. حسب ما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وأكد أن وجود السيسي في الحكم يمثل فرصة يتوجب استغلالها بتصميم وصبر من أجل ضمان أن تعمل سفارة الكيان في مصر بطاقة كاملة.

وتشهد العلاقات بين الاحتلال الصهيوني وعبدالفتاح السيسي، اقصي درجات التطبيع ، وكان قد صرح السيسي بذلك في لقاؤه في برنامج 60 دقيقة الأمريكي .