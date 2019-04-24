الإفراج عن الجزولي الناطق باسم الجبهة الوطنية للتغيير السودانية عقب أعتقاله بساعا

أفرجت السلطات السودانية عن د.محمد علي الجزولي القيادي و الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغيير عقب أعتقاله بساعات من قبل قوات الشغب المسلحة خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي أمام وكالة سونا للأنباء منتصف اليوم، معلنه عن أدانتها لهذا السلوك.



وكانت قد أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير بالسودان ، اليوم الأربعاء ، في بيان لها ، أنه تم أعتقال الجزولي".

وقال البيان " أننا ندين هذا السلوك في دولة مابعد إنقاذ القمع وكبت الحريات والرأي والتأهب الوطني لإستشراف مرحلة جديدة نحو دولة القانون وسيادته واستكمال إقتلاع الإستبداد من جذوره".