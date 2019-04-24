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مواكب السودانيين تواصل انتفاضتها.. وتدعو للاعتصام غدا

منذ 5 ساعة
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مواكب السودانيين تواصل انتفاضتها.. وتدعو للاعتصام غدا

شهدت مدن السودان اليوم الأربعاء 24 أبريل أنطلاق عدة مواكب ، احتجاجا علي ممطالة المجلي العسكري الغنتقالي برئاسة عبدالفتاح برهان من تسليم السلطة للمدنيين

وانطلق موكب زالنجي أمام قيادة الفرقة 21 مشاة ، كما انطلق موكب المعتقلين ، بالإضافة إلي موكب أمهات الشهداء ، وموكب ركشات امدرمان .

 كما دعا قوي الحرية والتغيير إلي موكب ، مليونيه السلطه المدنيه غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء

 ، كما دعا اعتصام القياده العامه إلي موكب القضاء الســـودانى ،غداً من أمام المحكمة الدستورية الجديدة شارع البلدية الســ 4 ـــاعة عصراً إلى القيادة العامة دعماً للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل قضاء مستقل غير مسيس.

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