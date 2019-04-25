"الجزولي" : إعتقال الساعات ... لم افهم شيئا ولكن !!

نشرت صفحات اعلامية بيان اصدره الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغييرد.محمد علي الجزولي بيان أكد فيه على عدة نقاط أهمها رفضه للاعتقال التعسفى بعد الثورة, وأنه اثناء فترة الاعتقال التى لم تتعدى بضع ساعات فى سجن كوبر لم توجه له اى تهمة ولم يجرى معه اى تحقيق

وكانت السلطات السودانية قد أفرجت عن د.محمد علي الجزولي القيادي و الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغيير عقب أعتقاله بساعات من قبل قوات الشغب المسلحة خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفي أمام وكالة سونا للأنباء منتصف اليوم، معلنه عن أدانتها لهذا السلوك. وكانت قد أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير بالسودان ، اليوم الأربعاء ، في بيان لها ، أنه تم أعتقال الجزولي". وقال البيان " أننا ندين هذا السلوك في دولة مابعد إنقاذ القمع وكبت الحريات والرأي والتأهب الوطني لإستشراف مرحلة جديدة نحو دولة القانون وسيادته واستكمال إقتلاع الإستبداد من جذوره"

نص البيان

بيان صحفي

إعتقال الساعات ... لم افهم شيئا ولكن !!

تم إعتقالي وأخذي إلى سجن كوبر لبضع ساعات ثم قيل لي اطلق سراحك وأخذت إلى القصر الجمهوري تم الاعتذار لي من الاعتقال وأنه كان خاطئا !!

لم يتم التحقيق معي ولا مناقشتي في موضوع محدد ولا توجيه تهمة معينة !!

بغض النظر عن خلفية ما حدث ودوافعه أريد ان أسجل الآتي :

اولا : أشكر جميع الذين تواصلوا وبذلوا جهودا كبيرة ومقدرة لإطلاق سراحي .

ثانيا : في سودان ما بعد الثورة لا يوجد إعتقال تعسفي فنحن ثرنا لإقامة دولة القانون والعدالة وأسوأ مخلفات الإنقاذ قانون جهاز الامن والمخابرات الذي يرمي بك شهورا في السجن بلا تهمة ولا حق للدفاع عن نفسك فيجب تعديله على اعجل ما يكون .

ثالثا : الثورة السودانية صنعها السودانيون بجميع تياراتهم الفكرية ومدارسهم السياسية وليس للمجلس العسكري الانتقالي إدارة الامر بعدالة عوراء ترضي فريقا لتصنع غبائن عند فريق آخر فهذا تبديل لمقاعد الظالم والمظلوم وليس في ذلك حرية ولا سلام ولا عدالة ولم تكن هذه غاية ثورة الشعب وخياره .

رابعا : هذه الثورة فجرتها قوى وطنية انحاز إليها جيش وطني فهي مشروع سوداني وطني خالص ليس لأي قوى إقليمية التدخل لتحديد مساراته أو دعم طرف في مواجهة طرف آخر والذين يزعمون انهم يدعمون تحولنا نحو الحرية فليمنحوا الحرية لشعوبهم المقهورة من دول الإقليم وليعلموا أننا لن نستبدل مستبدا وطنيا بمستبد خائن !

خامسا : أقصر طريق للخروج من حالة الإختناق السياسي الماثلة هو تواضع الجميع بلا إقصاء على مطلوبات موضوعية غير متطرفة تمكننا من الشروع في مرحلة الانتقال تحفظ للبلاد امنها وإستقرارها وتحقق لشعبنا عيشا كريما .

د.محمد علي الجزولي

المنسق العام لتيار الأمة الواحدة

رئيس اللجنة التمهيدية لحزب دولة القانون والتنمية