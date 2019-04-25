Responsive image

17º

25
أبريل

الخميس

26º

25
أبريل

الخميس

 خبر عاجل
  • سودانيون يتظاهرون في محيط السفارة المصرية لمطالبة السيسي بعدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي.
     منذ حوالى ساعة
  • الصادق المهدي يؤكد أنه سيدرس الترشح للرئاسة في حال إجراء انتخابات وليس خلال المرحلة الانتقالية
     منذ 2 ساعة
  • الصادق المهدي: السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل الحكام العسكريون والمعارضة لاتفاق بشأن الانتقال
     منذ 2 ساعة
  • الشرطة السريلانكية: اعتقال ثلاثة أشخاص ومصادرة قنابل يدوية وأسلحة أخرى في مداهمة بكولومبو
     منذ 2 ساعة
  • بوتين يقول انه مستعد "لاستعادة العلاقات الكاملة" مع اوكرانيا
     منذ 2 ساعة
  • بوتين:القانون الدولي وحده يمكن أن يحل مسألة كوريا الشمالية النووية
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:46 صباحاً


الشروق

5:14 صباحاً


الظهر

11:53 صباحاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:32 مساءاً


العشاء

8:02 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

المرصد السوري: مصرع 18 شخصًا أغلبهم مدنيين جراء انفجار سيارة

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 159
المرصد السوري: مصرع 18 شخصًا أغلبهم مدنيين جراء انفجار سيارة

لقي 18 شخصًا مصرعهم، غالبيتهم من المدنيين جراء انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

جاء ذلك حسب إفادة المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن، أعداد الخسائر البشرية تواصل ارتفاعها وذلك على خلفية مفارقة بعض الجرحى للحياة واستمرار عمليات انتشال العالقين تحت الأنقاض الذي خلفه التفجير.


وتابع أن العدد "ارتفع إلى 18 بينهم مواطنة على الأقل وطفلان اثنان من التركمستاني واثنان مجهولي الهوية"، كما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن من بين القتلى 15 مدنيًا.


وأسفر التفجير الذي وقع قرب سوق في مدينة جسر الشغور أيضا عن إصابة 20 شخصا، بحسب المرصد الذي لم يتمكن من تحديد سبب التفجير فورا.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers