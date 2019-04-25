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مسئول قطري سابق: حكام العرب كل همهم البقاء في السلطة بأي ثمن

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 159
مسئول قطري سابق: حكام العرب كل همهم البقاء في السلطة بأي ثمن

غرد رئيس الوزراء القطري الأسبق "حمد بن جاسم آل ثاني" على موقعه بتويتر بعد غياب أكثر من شهر قائلا: لم أتحدث منذ أكثر من شهر، والسبب ليس لعدم وجود مواضيع أو قضايا أو آلام تهم العرب وما أكثرها، فقد مضى أكثر من شهر على انتهاء القمة العربية التي لم نسمع ولم نر لها أي نتائج، مع أننا في أمس الحاجة لتحقيق الحد الأدنى من النتائج الإيجابية على الأقل.

 

 

وأضاف المسئول القطري الأسبق: كي نخطو الخطوة الأولى على طريق الخروج من حالة التشتت والتفرق التي نعاني منها، ونعالج بعض ما يجري في البلدان العربية من مصائب ومصاعب، فنحن لم نترك بصيص أمل للطفل العربي الذي دمرنا مستقبله، إما بما يملأ نفوسنا من الأحقاد، أو بتخبطنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

 

 

 

وتابع بن جاسم: أما آن الأوان كي نركز على الأقل على تطوير الذات في شتى المجالات؟ فالشعوب العربية تأن منذ زمن من البطالة وقلة المدخول وزيادة الضرائب بشتى مسمياتها، ويا ليت أن هذه الأموال التي تجبى تستغل لتطوير الخدمات من صحة وتعليم وإسكان، ولكن للأسف إنها تهدر في مغامرات غير محسوبة.

 

 

واختتم تغريداته قائلاً: إذا لاحظتم لم أذكر القدس أو الجولان ولا هزائمنا في شتى المجالات لأن هذا الموضوع أصبح حلما في ظل حكام كل همهم بقاؤهم في السلطة بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شرف الأمة.

 

 

 

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