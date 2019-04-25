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انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا بـ"كازخستان"

منذ حوالى ساعة
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انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا بـ"كازخستان"

انطلقت اليوم الخميس المحادثات حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور ممثلين عن النظام السوري والمعارضة والدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران.

وتعتبر تلك الجولة هي الثانية عشرة من المفاوضات، ويُشارك فيها كلاً من: المبعوث الأممي غير بيدرسون، وممثل عن الأردن بصفة مراقب، وممثلو المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن المقرر أن تنتهي جولة المحادثات غدًا الجمعة.

ومن المنتظر أن تُناقش الجولة عدة قضايا تتعلق بالملف السوري في مقدمتها الأوضاع في محافظة إدلب، على أن يبدأ الاجتماع الرئيسي الجمعة لمناقشة خفض التصعيد في إدلب والأوضاع السائدة شمال شرق البلاد، والخطوات الواجب اتخاذها لزيادة الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة اللاجئين والأوضاع الإنسانية.

 

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