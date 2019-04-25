الصليب الأحمر: المناطق السكنية بطرابلس تتحول تدريجيًا لساحات قتال

أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، إلى أن الوضع الإنساني في طرابلي يتدهور بشدة حيث تتحول المناطق المكتظة بالسكان تدريجيا إلى ساحات قتال.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة قالت فيه: بعد اشتباكات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع، تعاني المستشفيات نقصا مستمرا في الإمدادات الطبية مع حدوث انقطاعات للكهرباء وضعف محطات ضخ المياه، كما يتعين السماح للمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في قطاع الصحة والمركبات التي تنقل المصابين بأداء مهامها بأمان.

يُجدر الإشارة إلى أن خليفة حفتر كان قد أطلق عملية عسكرية في أول أبريل الجاري، بهدف استعادة طرابلس كما أدعى، لكن حكومة الوفاق الوطني بمساعدات قواتها المعاونة تمكنوا من صده، ونتج عن تلك المعارك أكثر من 260 قتيلا و1240 جريحا، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

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