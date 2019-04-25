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جريدة الصباح: واشنطن تستثني بغداد من عقوباتها على طهران

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 215
جريدة الصباح: واشنطن تستثني بغداد من عقوباتها على طهران

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية استمرارها في استيراد الغاز من إيران، لتغذية محطات توليد الكهرباء، وبصدد استيراد 1200 ميغاواط من الكهرباء.
جاء ذلك حسب إفادة جريدة "الصباح الجديد" نقلا عن مصدر في الوزارة أكد على، أن إنهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على إيران لا يشمل وزارة الكهرباء العراقية.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء "مصعب المدرس": إن العراق يستورد حاليا من إيران ما يقارب 28 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، تغذي عددا من محطات توليد الكهرباء لإنتاج ما يقارب 2800 ميجاواط، مُشيرًا إلى أنه من الممكن أن ترتفع الكميات المستوردة من الغاز الإيراني ابتداء من يونيو إلى 35 مليون قدم مكعب قياسي يوميا لترتفع الطاقة الكهربائية المنتجة إلى 3500 ميجاواط.


واختتم تصريحاته موضحًا أن إجمالي كمية الطاقة التي يستوردها العراق من إيران تبلغ 4700 ميجاواط، ما يسهم في التخفيف عن كاهل العراق خلال فصل الصيف، وأن هدف الوزارة توفير 8 آلاف ميغاواط ليكون حجم الطاقة هذا الصيف الأعلى في تاريخ العراق.


يُجدر الإشارة إلى أن واشنطن كانت قد أعلنت الاثنين الماضي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لتركيا وإيطاليا واليونان والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من العقوبات المفروضة على شراء النفط من إيران بحلول مايو، مشددة على أنها تسعى لتصفير صادرات إيران النفطية.

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