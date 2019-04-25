الصادق المهدي : السودان قد يواجه انقلابا مضادا حال لم يتم التوصل لحل

قال رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، اليوم الخميس 25 أبريل ، إن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل الحكام العسكريون والمعارضة لاتفاق ، مضيف : أعتقد أن المجلس العسكري الانتقالي سيقوم بتسليم السلطة للمدنيين إذا تم الخروج من المأزق الحالي". حسب رويترز.

وقال المهدي،: أنه سيدرس الترشح لرئاسة البلاد فقط في حال إجراء انتخابات، وليس خلال الفترة الانتقالية.

من ناحيته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، إن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير، أثمر الكثير من أوجه الاتفاق بين الجانبين، معلنا تشكيل لجنة مشتركة لبحث النقاط الخلافية.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن حزب الأمة القومي السوداني، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية المقبلة، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وشدد في بيان له أنه "لا يزال شعبنا في ساحات الاعتصام، مصمما على تحقيق مطالب ثورته، كاملة غير منقوصة ، محذرا من "المماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش".