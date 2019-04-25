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"خليك في حالك يا سيسي".. هذا ما عبر عنه المحتجون السودانيون أمام سفارة القاهرة

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 219
"خليك في حالك يا سيسي".. هذا ما عبر عنه المحتجون السودانيون أمام سفارة القاهرة

احتج آلاف السودانيين، اليوم الخميس 25 أبريل ، أمام السفارة المصرية بالعاصمة الخرطوم، رفضاً لتدخل عبد الفتاح السياسي في الشؤون السياسية الداخلية لبلادهم ، حيث رفعوا لافتات، "خليك في حالة يا سيسي.. لا لتدخل في شؤون السودان"، "السيسي ده (هذا) السودان، إنت حدودك بس (فقط) أسوان". كما عبرت عتفاتهم الغاضبة من الانقلابي بمصر  ، وذلك لتأكيده على أهمية إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان .

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتظاهرة السودانيين الحاشدة أمام السفارة المصرية بالخرطوم.


وكان السيسي أكد خلال قمة أفريقية بشأن السودان في العاصمة القاهرة في (23 أبريل)، أن قادة أفارقة "توافقوا على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان، وإرساء نظام ديمقراطي شامل". وشدد على أهمية إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان.
وذلك بالرغم من أنه ، في 15 أبريل الجاري أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي، "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان 15 يوماً لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته، عقب 4 أيام من عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة.

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