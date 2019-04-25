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طهران للسعودية: علي الدول الداعمة لأمريكا أن تتحمل العواقب

منذ 4 ساعة
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طهران للسعودية: علي الدول الداعمة لأمريكا أن تتحمل العواقب

  أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس 25 أبريل ، أن طهران لن تسمح لأي دولة بأخذ حصتها من النفط في السوق العالمية، وأن واشنطن والدول الداعمة لها تتحمل تبعات ذلك.


وأدان دعم السعودية والبحرين للقرار الأمريكي بقطع صادرات النفط الإيراني، واعتبر ذلك اتباعا أعمى للسياسات الأمريكية، وأنهما تتحملان عواقب مواقفهما ، مضيفا أن الشعب الإيراني لن ينسى عداوة بعض الشعوب له في ظل هذه الظروف التاريخية.
 وحذر موسوي ، الرياض من سياسة الفتنة التي تتبعها في المنطقة بدعم امريكي داعيا دول المنطقة للحيطة والحذر بشأن التداعيات الخطيرة لسياسات السعودية.


وفي وقت سابق من اليوم ، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يرغب في اندلاع حرب، ولكن قد يتم دفعه إلى شنها.
ونقلت "رويترز"،عنه أن طهران لا تسعى إلى مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة في الوقت نفسه للدفاع عن نفسها وشعبها.
    أمس الأربعاء، قال ظريف في مؤتمر بنيويورك إن على الولايات المتحدة أن تستعد للعواقب إذا حاولت منع طهران من بيع نفطها واستخدام مضيق هرمز.
   ".

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