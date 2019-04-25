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الأردن يدين أنتهاكات الاحتلال ضد الأقصي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 121
الأردن يدين أنتهاكات الاحتلال ضد الأقصي

أدانت وزارة الخارجية الاردنية، انتهاكات الكيان الصهيوني المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحام المئات من المتطرفين للحرم الشريف خلال الأيام الماضية بحماية القوات الخاصة لكيان الاحتلال.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل إستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، مثلما تمثل تجسيداً للسياسات الصهيونية المُدانة والمرفوضة الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن دائرة اوقاف القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

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