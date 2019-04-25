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التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين يطالب بإقالة رؤساء الأجهزة القضائية

منذ 21 دقيقة
عدد القراءات: 111
التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين يطالب بإقالة رؤساء الأجهزة القضائية

قال التحالف الديموقراطي للمحاميين ، في بيان لهم ، اليوم الخميس 25 أبريل ، أن السلطة القضائية لازالت مختطفة من قبل الدولة العميقة، مطالبا بالإقالة الفورية لرئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية وجميع القضاة المنتسبين لحزب النظام البائد واجهزته الأمنية .

وكان قد شارك عددٌ كبيرٌ من القضاة الشرفاء اليوم في موكب القضاء الذي توجه حتى ميدان الإعتصام امتثالاً لنداء الوطن و تأييداً للثورة، رغم تلقيهم إتصالات من بعض القضاة المنسوبين للنظام وجهاز الأمن قبل التوجه إلي موقع الموكب وميدان الإعتصام تفيد بالنية في معاقبتهم إن أقدموا على المشاركة.

وأعلن التحالف الديمقراطي للمحامين، أنه متى ما تم إيقاف أو فصل اي قاضٍ من الشرفاء الذين أدوا واجبهم الوطني اليوم، فإنه سيعلن بالتعاون مع القضاة الشرفاء وتجمع المهنيين السودانيين الإضراب عن العمل في كافة المحاكم والذي سيعقبه إعلان الإضراب الشامل في البلاد.

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