فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بالأقصر السبت

أعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مجلس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس 25 أبريل ، عن فصل المغذيات الكهربائية، يوم السبت المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهراً فى 10 مناطق بالمدينة.

والمناطق التى ستتأثر بفصل الكهرباء هى :

"الحبيل – البغداى – الخضيرات – نجع عمرون – الساحه الرضوانيه – نجع لوانس – الكرشاب – النقشه - حسب ربه – الصوالحه"، وذلك طبقاً لما هو وارد بكتاب هندسة كهرباء البياضية.

ويعاني جنوب الأقصر من استمرار انقطاع التيار الكهربي لأكثر من 6 ساعات يوميًا، مما أثر على الأجهزة الكهربائية وعرض بعضها للتلف، فضلاً عن تسبب ذلك في توقف ضخ المياه إلى كثير من المنازل..