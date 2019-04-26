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قوى معارضة الجزائر تحضر لمؤتمر شامل لراغبي "التغيير"

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 232
قوى معارضة الجزائر تحضر لمؤتمر شامل لراغبي "التغيير"

أعلنت أحزاب وشخصيات معارضة، منضوية تحت مسمى "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب الخميس،، في بيان مشترك ، الشروع في اقوى جزائرية معارضة لتحضير لمؤتمر وطني شامل لمختلف الأطياف الراغبة في التغيير، واستثنت أحزاب الموالاة ورموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.


وقال البيان أن القوى المعارضة، أعلنت "تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير، يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".

وأوضح عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، للأناضول، إن "أحزاب الموالاة لن توجه لها دعوة حضور هذا الاجتماع، الهادف إلى توحيد رؤية كل القوى الراغبة في التغيير، من أحزاب وشخصيات وممثلين عن المجتمع المدني".


وقال إن أرضية المقترحات التي سيخرج بها الاجتماع لن ترفع إلى رئيسي الدولة والوزراء الحاليين، "لأنهما غير شرعيين، بعدما سحب الشعب الشرعية من النظام السابق، الذي لا يزالان يمثلانه".

واشادت بالشعب الجزائري بكل أطيافه "في هبته الشعبية السلمية والرفع من وتيرتها والحفاظ على تماسكها، إلى غاية تحقيق مطالبه".

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