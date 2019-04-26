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فصل الكهرباء عن مدينة "السنبلاوين" بالدقهلية غدا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 124
فصل الكهرباء عن مدينة "السنبلاوين" بالدقهلية غدا

أعلنت شركة كهرباء الدقهلية، اليوم الجمعة 26 أبريل ، عن فصل التيار الكهربي،  غداً السبت من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 عصرًا عن مدينة السنبلاوين.

وقالت الشركة أن المناطق التي سوف تتأثر بانقطاع الخدمة هي منطقة مساكن الشهيد - الوابورات - أرض عبد الجليل -ملتاز - النزهه - البرجاس -القنطرة - طريق المعاهده - طريق ميت غمر - حى عبدالسلام - شارع المستشار - المنشية الجديده - الشيخ عمر - سيدى شيمر - شارع عبد المنعم - النوارده.

يشار إلي أن مدينة السنبلاوين تشهد انقطاعات يومياً للكهرباء لمدة تزيد عن 3 ساعات من 8:00 صباحًا، حتى11:00، وينقطع في المساء مرتين بشكل متقطع.

وطالب الأهالي بضرورة إنهاء الأزمة قبل تزايد الانقطاع لأكثر من ذلك.

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