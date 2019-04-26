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حريق ضخم بكنيسة مارجرجس في المنيا

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 122
حريق ضخم بكنيسة مارجرجس في المنيا

نشب حريق ضخم، اليوم الجمعة 26 أبريل ، في كنيسة مارجرجس في محافظة المنيا  بسبب ماس كهربائي، موقعاً خسائر كبيرة بالممتلكات والمقتنيات، ما دفع مجموعة كبيرة من الأهالي المسلمين الموجودين في المكان إلى التدخل وإطفاء الحريق.

وأكد الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي، في بيان له، أن الحريق اندلع في المخيم الذي تم إعداده للصلاة بكنيسة مارجرجس بمطاي؛ نظراً لظروف هدم الكنيسة، في الساعة الرابعة صباح اليوم.

وأوضح أنه تمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية في الأرواح، مشيراً إلى أنه يشتبه بصفة مبدئية أن يكون سبب الحادث على الأرجح ماس كهربائي، لعدم وجود أي شخص في مكان الحريق أثناء وقوعه.

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