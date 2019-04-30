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غرق 4 شباب فى حوادث متفرقة بالدقهلية أثناء الاستحمام بالترع

منذ حوالى ساعة
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غرق 4 شباب فى حوادث متفرقة بالدقهلية أثناء الاستحمام بالترع

لقى 4 شباب مصرعهم غرقا فى حوادث متفرقة بمحافظة الدقهلية،اليوم الإثنين 29 أبريل ، أثناء الاستحمام داخل الترع هروبا من حرارة الجو.

 وهم: سعد محمد محمود 21 سنة من قرية ميت عنتر التابعة للوحدة المحلية بديسط، وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى الدولى.

كما تم انتشال جثمان مصطفى رضا محمد 15 سنة  من قرية دموة التابعة لمركز دكرنس، بعد الغرق بالبحر الصغير من أمام القرية وتم تسليم الجثمان إلى ذويه وجارى استخراج تصريح الدفن.

كما لقى طالب مصرعه غرقا أمام مقابر قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس أثناء اللهو بمياة الترعة بالقرية، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى بلقاس العام، كما لقي شاب مصرعه غرقا داخل ترعة البحر الصغير بناحية حي شرق المنصورة أثناء الاستحمام داخلها، بعد أن جرفة التيار، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان وتبين أنه يدعى محمد أمين السيد 18 سنة مقيم مركز ابنوب بمحافظة سوهاج، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى الدولى بالمنصورة.

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