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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين جراء حادث تصادم بـ"الشرقية"

منذ دقيقة
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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين جراء حادث تصادم بـ"الشرقية"

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص فى مركز أبو كبير بالشرقية.


وتلقى أمن الشرقية إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بطريق" السيد عبده نصر"، وعلى الفور تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي.


وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "سمير.ع" 41 عاما قائد سيارة ميكروباص مقيم بالحجازية فى مركز الحسينية وإصابة 11 آخرين وهم "أنطوان.م" و"ميرفت.ج" 41 عاما، و"وليد. ك" 29 عاما، و"هيثم. م" 40 عاما، و"راغب.هـ" 19 عاما، وجميعهم مقيمون بمحافظة الغربية و"ندى.س" 19 عاما و"ريهام.أ" 24 عاما و"رحاب.م" 25 عاما و"أمل.ع" 19 عاما و"أمينة.ر" 19 عاما جميعهم مقيمون بالحسينية و"أحمد.ال" 6 سنوات مقيم بفاقوس.

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