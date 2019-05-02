انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظتي البحيرة والأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء 1 مايو ، عن انقطاع المياه عن مدينة "كوم حماده"؛ لمدة 3 ساعات، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، غداً الخميس، وحتى الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم.

كما أعلنت غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، عن قطع مياه الشرب في منطقة امتداد شارع التليفزيون والمنطقة المحيطة بالسنترال الجديد بشارع "أحمد عرابي" بمدينة الأقصر ، غداً الخميس، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً.

كما أعلنت غرفة عمليات شركة مياه الشرب، عن ضعف المياه عن مركز "القرنة" في المناطق الآتية: (جزيرة البعيرات - جزيرة القرنة - منطقة مستشفى القرنة - السيول - المرور)، وذلك غداً الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً؛ بسبب انقطاع الكهرباء خلال تلك الفترة.