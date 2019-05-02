Responsive image

23º

2
مايو

الخميس

26º

2
مايو

الخميس

 خبر عاجل
  • مراسل الجزيرة عن مصدر بالخارجية الأمريكية: مسؤولون أمريكيون يتشاورون مع قادة ليبيين للعودة إلى التفاوض
     منذ 3 ساعة
  • قوى الحرية والتغيير تدعو الشعب السوداني إلى "مواكب مليونية" للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.
     منذ 6 ساعة
  • الجزيرة: عودة القوات الأمريكية إلى طرابلس ومصراتة في إطار التعاون الأمني مع الوفاق.
     منذ 11 ساعة
  • محكمة بريطانية تقضي بالسجن خمسين أسبوعا على مؤسس ويكيليكس لانتهاكه شروط الإفراج المؤقت.
     منذ 12 ساعة
  • روحاني: ليس لدينا عداء مع أي دولة ولكن في نفس الوقت لن نقف مكتوفي اليدين تجاه كل مؤامرة ضد ايران
     منذ 16 ساعة
  • روحاني: نرد بكل قوة ضد كل مؤامرة تحاك ضد ايران
     منذ 16 ساعة
 مواقيت الصلاة
أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظتي البحيرة والأقصر

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 123
انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظتي البحيرة والأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء 1 مايو ، عن انقطاع المياه عن مدينة "كوم حماده"؛ لمدة 3 ساعات، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، غداً الخميس، وحتى الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم.

كما أعلنت غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، عن قطع مياه الشرب في منطقة امتداد شارع التليفزيون والمنطقة المحيطة بالسنترال الجديد بشارع "أحمد عرابي" بمدينة الأقصر ، غداً الخميس، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً.

كما أعلنت غرفة عمليات شركة مياه الشرب، عن ضعف المياه عن مركز "القرنة" في المناطق الآتية: (جزيرة البعيرات - جزيرة القرنة - منطقة مستشفى القرنة - السيول - المرور)، وذلك غداً الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً؛ بسبب انقطاع الكهرباء خلال تلك الفترة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers