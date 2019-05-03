مصرع 5 أشخاص وإصابة 51 في حادث بطريق قنا - سوهاج

لقي 5 أشخاص بينهم 4 سودانيين مصرعهم في حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 3 مايو ، على الطريق الصحراوى الشرقى بين أتوبيس يقل سودانيين وسيارة نقل محملة بكتل حجرية من الرخام فيما أصيب 51 شخصا.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق الصحراوى الغربى اتجاه قنا، بين سيارات أرقام 3857 ص ق ج أتوبيس سياحى الأقصر، مع سيارة نقل رقم 32686 منوفية، ومقطورة رقم 31436 منوفية عند نقطة الكيلو 110 سوهاج قنا الصحراوى الشرقى، ونتج عن الحادث وفاة سائق الأتوبيس و4 سودانيين من بينهم 3 سيدات، وتم نقل 32 مصابا لمستشفى قنا العام، و19 آخرين لمستشفيات قنا العام.

فى نفس السياق، اعلنت وزارة الصحة أسماء 32 مصابا من إجمالى 51 مصابا هم :

أسمهان نصر الدين علاء 25 سنة مصابة بكدمات بالجسم وجرح بالوجه وأبوبكر سعيد محمد 38 سنة إشتباه كسر بالساق اليسرى وعابدين السيد فاضل 30 سنة إشتباه كسر بالساق اليمنى ورشا النجاتى محجوب 30 سنة كدمات متفرقة بالجسم وهناء عمر على 29 سنة جرح قطعى بالساق اليمنى وأمنه حمد النيل عثمان 33 سنة جرجح بالساق اليمنى وفتحى الرحمن عاطف 23 سنة إشباه ما بعد الإرتجاج وفاطمه عبدالله أدم 75 سنة إشتباه كسر بالعمود الفقرى والزهراء الطب محمد 50 سنة كسر بالزراع الأيسر ومنصف نادى سيف الدين 4 سنوات كسر بالساق الأيسر وعرفه مالك محمد 50 سنة إشتباه كسر بالضلوع ومروه عبدالجليل أدم 9 سنوات كدمات متفرقة بالجسم وحسن إبراهيم عبدالقادر 25 سنة كدمات متفرقة بالجسم وجرح بالوجه ويوسف كريم محمد 23 سنة إشتباه كسر بالقدم اليسرى وفايز عوض محمد 30 سنة إشتباه كسر بالساق اليمنى ورشا ندون إسماعيل 25 سنة كسر بالساق الأيسر و وحازم صلاح الدين 23 سنة إشتباه كسر بالقدم اليمنى وجمعه عطاالله جمعة 29 سنة كسر بالحوض وإبراهيم أسحاق محمد جرح قطعى بالجبهة ومحمد حمدون داودا 32 سنة كدمات متفرقة بالجسم ومحمد فتحى حسن 30 سنة جروح متفرقة بالجسم وعائشه جامع محمد 65 سنة كدمات متفرقة بالجسم وأمينه إبراهيم إسحاق إشتباه كسر بالساق وسعيد أبوبكر سعيد عام ونصف كدمات متفرقة بالجسم سودانيين الجنسية وإصابة حسن منصور حسن 50 سنة أمين شرطة يقيم أسوانبكدمات متفرقة بالجسم وهادى عبدالمنعم إبراهيم 40 سنة أمين شطرة ويقيم البحيرة بنزيف بالأنف.

والمتوفين جثتين مجهولتين وهانى فايق ربيان عطوان سائق الأتوبيس وسليمان الطيب رجب على وترحاب محمد بخيت محمد وتم نقلهم جميعا لمستشفيات قنا.

يشار إلى أن التقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية أن ضحايا الحوادث في مصر يقدر بأكثر من 25 ألف ضحية سنويّا.